66-Jähriger beim Einfangen von Pferden in OÖ verletzt

Ein 66-jähriger Mann ist am Freitagabend in Pierbach (Bezirk Freistadt) beim Einfangen seiner Pferde von den Tieren schwer verletzt worden. Die Pferde kamen aus und gingen die Bundesstraße entlang. Der 66-Jährige stellte sich ihnen entgegen und wollte sie am Weitergehen hindern. Er wurde von den Pferden niedergestoßen und blieb reglos auf der Straße liegen, berichtete die Polizei Oberösterreich.