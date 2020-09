Ronivaldos Wacker-Debüt mit Tor beim Unentschieden gegen Türkgücü

Vor allem in der ersten Halbzeit war der Aufsteiger in die dritte deutsche Liga aggressiver, gefährlicher, einfach besser und ging durch Alexander Laukert auch verdient in Führung. „Die ersten 45 Minuten haben wir verschlafen, aber dann haben wir so gespielt, wie ich mir das auch in der Meisterschaft vorstelle“, meinte Bierofka, der Lukas Hupfauf wieder auf der „Sechs“ aufstellte. „Diesmal eine Notlösung,, weil Zaizen ausfiel und die anderen am Freitag in Volders durchspielten. Gegen Kapfenberg schaut die Aufstellung anders aus.“