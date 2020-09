Weitere tote Schafe in Lavant sorgen für Wirbel

Lavant, Innsbruck – Ein bitteres Bild bot sich Schafbauern Samstagfrüh in Lavant in Osttirol: Von ihren 196 Schafen fanden sie nur mehr rund hundert lebend vor. 20 bis 30 Schafe sind offenbar durch einen Wolf getötet worden, 65 Schafe werden vermisst. Auch in den Tagen zuvor wurden dort vereinzelt tote und schwer verletzte Schafe entdeckt. Bei einem toten Tier bestätigte der Amtstierarzt aufgrund der festgestellten Verletzungen bereits die Beteiligung eines Wolfs. Die Schafbauern schlagen Alarm, weil der Wolf geschützt werde, hundert Schafe aber nicht.