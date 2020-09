„Mulan“-Regisseurin Caro: „Männer, nehmt euch in Acht!“

Caro: Anfangs ja. Ich war mir nicht sicher, ob ich fähig bin, diesen Dimensionen gerecht zu werden. Ich begab mich vorübergehend in eine Art Ghetto, in eine Isolation des Zweifels. Erst der Gedanke an meine neuseeländische Kollegin Jane Campion und ihre großartigen Arbeiten änderte meine Meinung. Am Ende war ich mir sicher: Ja, ich kann das!