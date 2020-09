Mindestens 16 Tote bei Explosion in Moschee in Bangladesch

Bei einer Gas-Explosion am Freitag in einer Moschee in Bangladesch sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Gläubige erlitten lebensbedrohliche Verbrennungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als Unglücksursache wird demnach ein Gasleck in dem Gotteshaus im Bezirk Narayanganj vermutet. Am Abend hatten sich dort zahlreiche Gläubige zum Gebet versammelt.