Malis Militärjunta berät mit Opposition über Zivilregierung

Nach dem Putsch in Mali hat die Militärjunta erste Gespräche mit der Opposition über die Rückkehr zu einer zivilen Regierung geführt. Der Anführer der Militärjunta, Assimi Goita, nahm am Samstag nicht an der ersten Gesprächsrunde in der Hauptstadt Bamako teil, wie aus Militärkreisen verlautete. Sein Vize Malick Diaw sagte, seit dem 18. August werde an einer „neuen Geschichte“ für Mali geschrieben.