16-Jähriger nach Fahrradunfall in Klinik verstorben

Ein 16-Jähriger ist nach einem schweren Fahrradunfall am späten Samstagnachmittag auf dem Tummelplatzweg in Innsbruck in der Klinik kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Jugendliche hatte offenbar vor einem, mit einem Kinderwagen entgegenkommenden, 42-Jährigen eine Vollbremsung gemacht. Daraufhin flog er über den Lenker und stürzte gegen einen abgestellten Pkw.