Tausende Menschen protestieren gegen Netanyahu

In Israel haben erneut tausende Demonstranten den Rücktritt von Regierungschef Benjamin Netanyahu gefordert. Trotz einer Hitzewelle versammelten sich am Samstagabend mehrere tausend Menschen vor der offiziellen Residenz des Regierungschefs in Jerusalem und hunderte weitere vor Netanyahus Privatresidenz im Küstenort Caesarea. Auch in anderen Orten gab es Proteste.