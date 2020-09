Jugendliche in OÖ nach Mopedunfall von Auto mitgeschleift

Eine 17-jährige Mopedfahrerin ist am Samstagabend in Krenglbach (Bezirk Wels-Land) etwa 30 Meter von einem Auto mitgeschleift und verletzt worden. Das Moped prallte in einer Kreuzung gegen das Auto einer 47-Jährigen. Die Jugendliche wurde zwischen dem Moped und dem Pkw eingeklemmt. Ihre 14-jährige Mitfahrerin wurde vom Sozius geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn, berichtete die Polizei OÖ.