Sensationssieg von AlphaTauri-Pilot Gasly in Monza

So spannend kann Formel 1 sein: Pierre Gasly hat sich am Sonntag bei einem chaotischen Formel-1-Grand-Prix von Italien sensationell zum Premierensieger gekürt. Der 24-jährige Franzose vom Red-Bull-Zweitteam AlphaTauri profitierte vom Rennverlauf und setzte sich in Monza knapp vor McLaren-Mann Carlos Sainz und Lance Stroll im Racing Point durch.