Sensationssieg von AlphaTauri-Pilot Gasly in Monza

Zwölf Jahre nach Sebastian Vettel hat Pierre Gasly den zweiten Sieg für das Formel-1-Zweitteam von Red Bull eingefahren. Angeführt vom 24-jährigen AlphaTauri-Piloten aus Frankreich stand beim Grand Prix von Italien in Monza ein Sensationstrio auf dem Podium: McLaren-Mann Carlos Sainz jr. als Zweiter und Lance Stroll im Racing Point bejubelten wie Gasly den unerwarteten Ausgang.

Der chaotische Rennverlauf resultierte im ersten Stockerl in der Königsklasse ohne die „Big three“ Mercedes, Ferrari und Red Bull seit Ungarn 2012. „Es ist unglaublich. Ich weiß nicht ganz, was da heute passiert ist. Es war ein verrücktes Rennen“, sagte Gasly. Der erste französische Sieger seit Olivier Panis 1996 in Monaco räumte ein: „Natürlich haben wir von der Roten Flagge profitiert.“