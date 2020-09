Bei den US-Wahlergebnissen sind Verzögerungen wahrscheinlich

Es gehe darum, vollständige und akkurate Ergebnisse zu haben, auch wenn es „ein paar Tage länger“ dauern werde, so Benson. In dem Bundesstaat dürfen Briefwahlunterlagen erst am Wahltag selbst ausgezählt werden. In anderen Bundesstaaten, wie zum Beispiel Ohio, müssen Briefwahlunterlagen noch mehr als eine Woche nach der Wahl angenommen werden, sofern sie vor der Abstimmung abgeschickt wurden. Die Auszählung von Briefwahlunterlagen dauert meist länger, zum Beispiel wegen eines nötigen Unterschriftenvergleichs. Wegen der Corona-Pandemie wird eine starke Zunahme der Briefwahl erwartet. 2016 stimmte landesweit fast jeder vierte Wähler per Post ab.