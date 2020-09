Tausende demonstrieren in Montenegro für unabhängigen Staat

Eine Woche nach dem Wahlsieg der überwiegend pro-serbischen Opposition in Montenegro haben am Sonntagabend Zehntausende Menschen in Podgorica und anderen Städten für einen unabhängigen Staat demonstriert. „Wir haben die „Tschetnik-Freiheit“ satt“, rief einer der Redner auf der Kundgebung in Podgorica.