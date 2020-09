Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag für rund 456.000 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr. Knapp 37.000 Taferlklassler begehen ihren ersten Schultag. Coronabedingt startet das neue Schuljahr mit diversen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen: In Wien etwa muss wegen Stufe „gelb“ auf der Corona-Ampel im Eingangsbereich und in den Gängen Maske getragen werden.