Komödien drehen ist kein Spaß: Zum Tod von Jiří Menzel

Ende Mai 2017 war Jiří Menzel Ehrengast des 26. Internationalen Film Festivals Innsbruck. Fünf seiner Filme wurden gezeigt. Darunter, natürlich, sein Spielfilmdebüt, die Komödie „Scharf beobachtete Züge“, die dem damals Dreißigjährigen 1968 den Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film einbrachte. Damals standen Menzel Hollywoods Studiotüren offen. Doch er stieß die Bosse selbstbewusst vor den Kopf – und blieb in der Tschechoslowakei, wo sich mit dem Prager Frühling Veränderungen ankündigten. In dieser Aufbruchsstimmung realisierte er die Satire „Lerchen am Faden“ (1969) über die Machtergreifung des kommunistischen Regimes von 1949. Doch die Panzer der Warschauer Paktstaaten stellten sich auch einem Oscarpreisträger in den Weg. Der Film verschwand im Giftschrank und kam erst in den Wendejahren in die Kinos. 1990 – mehr als zwanzig Jahre nach Abschluss der Produktion – gewann Menzel für „Lerchen am Fanden“ den Goldenen Bären der Berlinale.