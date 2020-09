Schlagabtausch EU-Großbritannien vor neuer Verhandlungsrunde

Nach britischen Drohungen mit einem harten Brexit hat der EU-Chefunterhändler Michel Barnier der Regierung in London Rosinenpickerei vorgeworfen. „Ich bin weiterhin besorgt“, sagte Barnier am Montag. Die Zeitung „Telegraph“ hatte zuvor berichtet, Premier Boris Johnson fordere eine Einigung mit der EU in nur 38 Tagen bis zum 15. Oktober, sonst könne es kein Handelsabkommen geben.