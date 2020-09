Nur Hagel und Frost trüben positive Bilanz der Tiroler Bauern

Kitzbühel, Innsbruck – Ein Hagel-Unwetter hat am vergangenen Samstag im Bezirk Kitzbühel schwere Schäden in der Landwirtschaft verursacht. Laut Norbert Jordan von der Österreichischen Hagelversicherung sind in Summ­e etwa 2000 Hektar Mais, Hirse und Grünland betroffen, der Gesamtschaden beträgt rund eine halbe Million Euro. „Das war schon eines der größeren Ereignisse des heurigen Jahres“, erklärt Jordan.