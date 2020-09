Dario Argento feiert 80. Geburtstag und dreht neuen Film

Grusel-Großmeister Dario Argento, der am Montag seinen 80. Geburtstag feiert, arbeitet an einem neuen Film. „Occhiali neri“ (Schwarze Brillen) lautet der Titel des neuen Streifens des Regisseurs, Vertreter des italienischen Subgenres „Giallo“. Wegen des Lockdowns nach Ausbruch der Pandemie in Italien mussten die Dreharbeiten auf Oktober verschoben werden, sagte Argento der Zeitung „La Stampa“.