Feierliche Eröffnung mit Glockenweihe: Burg Heinfels kann besucht werden

Heinfels – Am 26. September ist es soweit: Da wird die restaurierte Burg Heinfels feierlich eröffnet. Eigentlich hätte der Festakt im Juni stattfinden sollen, musste aber Corona-­bedingt verschoben werden. In der Einladung zur Eröffnungsfeier heißt es: „Der Erfolg und Abschluss des größten profanen Restaurierungsprojektes Tirols der letzten Jahre ist das Ergebnis der gemeinsamen Anstrengung von Seiten des Landes Tirol, des Bundesdenkmalamtes, der Gemeinden des Hochpustertals, der Firma Loacker, aber auch der lokalen Bevölkerung und Wirtschaft.“

Der Festakt am 26. September, der vormittags stattfindet, ist nur für geladene Gäst­e bestimmt. Öffentlich ist hingegen das Festkonzert am Samstagabend um 20 Uhr. Am Sonntag, den 27. September, findet um 10 Uhr eine Feldmesse statt. Dabei wird die neue Schutzengel-Glocke geweiht, die für die Burg gestiftet wurde. (co, TT)