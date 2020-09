Kunden bekommen Rubbellos an der Kassa: Tolle Preise warten

Völs – Gemeinsam konzipierten die Wirtschaftskammer Tirol und die Agrarmarketing Tirol eine erneuerte Version des aus der Vergangenheit bekannten Spiels „Tirol Roulette“. Stefan Mair, Obmann des Tiroler Lebensmittelhandels, ist vom Konzept begeistert: „In den teilnehmenden Filialen von Spar, MPreis und Hörtnagl bekommt der Kund­e heuer bei jedem Einkauf ein Rubbellos an der Kasse ausgehändigt. Auf diesem befindet sich ein QR-Code, der zum Download der App führt. Rubbel­t man das Fenster auf der Rückseite frei, wird entweder ein zweiter QR-Code, der das erste Online-Spiel freischaltet, sichtbar oder man hat einen von drei Gutscheinen im Wert von 500 Euro für einen Urlaub am Bauernhof gewonnen. Zudem kann man sowohl in den Filialen als auch in der App tolle ‚Qualität Tirol‘-Produkte gewinnen.“ Die Aktion soll zur bestmöglichen Positionierung und Verkaufsförderung von regionalen Produkten über den Tiroler Handel beitragen. Noch bis 3. Oktober nehmen 24 Filialen der Handelspartner an der Aktion teil. (TT)