Begegnungszone in Innsbruck: Probephase ohne den Bozner Platz

Innsbruck – Am 16. September – genau zum Beginn der „Europäischen Mobilitätswoche“ – startet in Innsbruck die dreiwöchige Testphase für die Begegnungszone „Innere Stadt“. Gestern gab die Stadt dazu per Aussendung jedoch eine überraschende Wendung bekannt: Innsbrucks erste Begegnungszone wird vorerst nur drei Straßenzüge umfassen – die nördliche Wilhelm-Greil-Straße, die Meraner Straße und die Erlerstraße.