"Imst verschenkt": Plattform expandiert in andere Regionen

Imst – Die Plattform „Imst verschenkt“ erreicht über Face­book – aber auch über Mail und Telefon – mittlerweile gut 20.000 Personen zwischen Telfs und Landeck. „Wir versuchen nun auch unsere Kontakte in Richtung Außerfern zu knüpfen“, sagt Gründer Daniel Seidner. „Imst verschenkt“ versteht sich als Drehscheibe für Ding­e, die wohl der eine loswerden möchte, aber eine andere vielleicht noch brauchen könnte. Und sie ist sehr erfolgreich. „Es dauert meist keine halbe Stunde, bis die Artikel vergeben sind“, so Seidner.

Ganz aktuell ist ein Gewinnspiel, für das das Mieminger Alpenresort Schwarz einen Wellnesstag ausschreibt. All jene, die keinen Facebook-Account haben und sich dennoch informieren möchten, können Daniel Seidner auch via Mail unter imstverschenkt@gmx.at oder per Telefon unter der Nummer 0660/700 11 89 kontaktieren. Ebenso kann auch Martin­a Mareiler via m.mareiler@schwarz.at für Fragen kontaktiert werden. (TT, pascal)