Runder Tisch setzt Ziele im Kampf gegen Alterseinsamkeit

Ein Runder Tisch aus Regierung, Hilfsorganisationen und Interessensverbänden hat sich am Montag in Wien erste Ziele zur Bekämpfung der Alterseinsamkeit gesetzt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) strebt einen umfassenden „Pakt“ an, der Maßnahmen ermöglicht, um während der Coronakrise ein sicheres Umfeld für Pflegeheime und Spitäler zu schaffen. Ein weiterer Runder Tisch findet nächste Woche statt.