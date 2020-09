Regiedebüt von Regina King über Cassius Clay in Venedig

Oscarpreisträgerin Regina King hat ihr Regiedebüt über einen wichtigen Tag im Leben des Boxers Cassius Clay beim Filmfestival Venedig gezeigt. „One Night in Miami“ erzählt von dem Abend, an dem der Sportler 1964 Weltmeister im Schwergewicht wurde. Danach trifft sich Clay mit seinen Freunden: dem Bürgerrechtler Malcolm X, Sänger Sam Cooke und Footballspieler Jim Brown.

In dem Drama von Regisseurin King, die zuvor als Schauspielerin mit Werken wie „If Beale Street Could Talk“ bekannt wurde, geht es laut Produktionsangaben auch um die Bürgerrechtsbewegung. „Dieser Film ist ein Liebesbrief an die Erfahrungen des schwarzen Mannes in Amerika“, erklärte die 49-jährige King in einem vorab verbreiteten Statement. Sie habe diese Ikonen als Männer zeigen wollen, die erkannt hätten, dass die Zeit für Veränderung gekommen sei.