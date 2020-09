Weißrussische Oppositionelle Kolesnikowa festgenommen

Die weißrussische Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa ist laut einer Medienplattform festgenommen worden. Sie sei in der Innenstadt von Minsk von bisher nicht identifizierten Personen festgesetzt worden, meldete die Internetseite tut.by am Montag. Zudem soll auch die ehemalige Grünen-Vorsitzende des Landes, Irina Suchij, festgenommen worden sein.

Der Vorsitzende der deutschen Grünen, Robert Habeck, sagte unterdessen am Montag in Berlin, ihn habe die Nachricht erreicht, dass neben Kolesnikowa auch Irina Suchij festgenommen wurde. Die Information kam nach Angaben einer Parteisprecherin von der Europäischen Grünen Partei (EGP). Es müsse davon ausgegangen werden, „dass das Regime mit brutaler Härte gegen die Demonstranten vorgeht“, sagte Habeck. „Die vielen Worte der Solidarität müssen jetzt mit Taten unterlegt werden.“

Einreiseverbote in die EU müssten gegen diejenigen ausgesprochen werden, die Gewalt gegen Demonstranten ausüben, Vermögen müsse eingefroren werden. Die Maßnahmen müssten sich auch gegen „Lukaschenko in Person richten“.

Am Sonntag waren bei erneuten, landesweiten Protesten gegen die autoritäre Herrschaft von Langzeit-Staatschef Alexander Lukaschenko und dessen umstrittene Wiederwahl nach Regierungsangaben 633 Menschen festgenommen worden. Das teilte das Innenministerium am Montag in Minsk mit. Die Führung um Lukaschenko geht massiv gegen die Demonstranten vor, die ihm Wahlbetrug vorwerfen.

Seit der Präsidentenwahl Anfang August, die auch von der Europäischen Union nicht anerkannt wird, reißen die Massenproteste nicht ab. Allein in der Hauptstadt Minsk waren am Sonntag wieder Zehntausende Demonstranten auf der Straße und forderten Lukaschenkos Rücktritt, der seit 1994 das Land autoritär regiert. Das Innenministerium kündigte am Wochenende an, es werde die Sicherheitsmaßnahmen verstärken und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Störungen der öffentlichen Ordnung zu unterbinden.