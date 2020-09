Lawrow besucht Assad und bietet Hilfe gegen US-Sanktionen an

Nach jahrelanger Militärhilfe aus Moskau setzt Syriens Präsident Bashar al-Assad auch beim Wiederaufbau der Wirtschaft auf Russland. Bei einem Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Damaskus sagte Assad am Montag, die Beziehungen beider Länder sollten in den Bereichen Handel, Energie und Bergbau intensiviert werden. Russland will Assad im Kampf gegen die US-Sanktionen unterstützen.