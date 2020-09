Schlagabtausch EU-Großbritannien vor neuer Verhandlungsrunde

Nach britischen Drohungen mit einem harten Brexit hat der EU-Chefunterhändler Michel Barnier der Regierung in London Rosinenpickerei vorgeworfen. „Die Verhandlungen sind schwierig, weil die Briten das Beste aus beiden Welten wollen“, sagte Barnier vor den neuen Verhandlungsrunde am Dienstag. Zuvor gab es Berichte, Premier Boris Johnson fordere eine Einigung mit der EU bis zum 15. Oktober.

Medienberichten zufolge plant die britische Regierung sogar Teile des Brexit-Deals mit der EU außer Kraft zu setzen, die unter anderem die Nordirland-Regelungen betreffen, sollte es bis 15. Oktober keine Einigung in den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit geben. Am Dienstag sollen die seit Monaten auf der Stelle tretenden Gespräche in London wieder aufgenommen werden. Knackpunkte sind unter anderem das Beharren Großbritanniens auf eine vollständige Autonomie bei Staatshilfen sowie die Forderungen im Bereich der Fischerei.