ÖFB-Team verlor in Nations League gegen Rumänien 2:3

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat am Montag nicht an den erfolgreichen Auftakt in der Nations League angeschlossen. Die ÖFB-Auswahl musste sich im ersten Heim-Länderspiel des Jahres Rumänien mit 2:3 geschlagen geben. Tore von Christoph Baumgartner (17.) und Karim Onisiwo (80.) waren für die Österreicher vor leeren Rängen in Klagenfurt zu wenig.