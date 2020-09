Innsbruck – Einmal mehr hat sich die Innsbrucker Viererkoalition in den vergangenen Wochen befetzt. Am Mittwoch steht eine vorgezogene Stadtsenatssitzung an – es geht nur vordergründig um das Stadtrecht. Hinter den Kulissen gärt es wegen vieler Themen – von der Besetzungspolitik bis zum Gratis-Parken. BM Georg Willi (Grüne) sprach in einem Exklusivinterview mit der TT vorab über die Zukunft „seiner“ Viererkoalition.