Neuauflage des Staatsverweigerer-Prozesses in Graz

Am Dienstag hat im Grazer Straflandesgericht die Neuauflage des Verfahrens gegen 14 Mitglieder des „Staatenbund Österreich“ begonnen. Den Beschuldigten wird Beteiligung an einer staatsfeindlichen Verbindung, einigen auch versuchte Bestimmung zum Hochverrat vorgeworfen. Im ersten Prozess wurden alle verurteilt, das Urteil von Jänner 2019 wurde aber teilweise aufgehoben.

Unter den Angeklagten befand sich auch diesmal wieder die Vereins-Chefin, die selbst ernannte „Präsidentin von Österreich“. Sie wurde vor kurzem abseits dieses Verfahrens erneut verurteilt, diesmal wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt in der Untersuchungshaft. Es erfolgte eine bedingte Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, da sie zum Tatzeitpunkt als nicht zurechnungsfähig eingestuft wurde. Anschließend wurde sie wegen des Hauptverfahrens sofort wieder in Haft genommen.