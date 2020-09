In Trumps Fangemeinde: Regisseurin Brandstätter über „This Land Is My Land“

Susanne Brandstätter: Genau. Und da beschloss ich, die Doku „This Land Is My Land“ zu drehen, ein Porträt von Menschen, die Donald Trump gewählt hatten. Ich ging dazu nach Ohio, einen so genannten Swing State, in dem die Mehrheit zwischen Demokraten und Republikanern immer wieder wechselt. 2016 siegte der Republikaner Trump auch in Ohio.