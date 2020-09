Amnesty wirft Malta „illegalen“ Umgang mit Flüchtlingen vor

Amnesty International hat schwere Vorwürfe gegen Malta wegen des Umgangs mit Flüchtlingen erhoben. Die „gefährlichen und illegalen“ Maßnahmen des Mittelmeerstaats bei der Abweisung von Flüchtlingen hätten möglicherweise zu vermeidbaren Todesfällen geführt, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation.

Malta hatte im Mai ein Abkommen mit Libyen geschlossen, durch das verhindert werden soll, dass Flüchtlinge aus dem nordafrikanischen Land auf die Insel gelangen. Diese Vereinbarung setze Flüchtlinge nach ihrer Rückführung nach Libyen noch stärker als zuvor der brutalen Behandlung in dortigen Lagern aus, kritisierte Amnesty in dem 34-seitigen Report.

Mehrere internationale Organisationen hatten am Montag auf die sich „rapide“ verschlechternde Lage an Bord des dänischen Tankers „Maersk Etienne“ hingewiesen, auf dem sich 27 Flüchtlinge befinden. Der Tanker hatte die Migranten am 4. August auf Bitten Maltas aufgenommen, nachdem sie auf dem Weg von Libyen in die EU in Seenot geraten waren. Später jedoch wies der maltesische Regierungschef Robert Abela jede Verantwortung für die Geretteten zurück.