Innsbruck – Das, was am Dienstag auf Schloss Landeck endverhandelt wurde und am Mittwoch auf der Kronburg von der schwarz-grünen Regierungskoalition verkündet wird, soll Land und Leute über das Jahr 2021 retten. Es wird dies das zweite Konjunkturpaket, das binnen dreier Monate für Tirol geschnürt wird.