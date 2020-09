Austrian World Summit mit Schwarzenegger und Top-Politik

Unter großen Sicherheitsvorkehrungen aufgrund der Coronapandemie geht am 17. September der vierte „Austrian World Summit“ in der Wiener Hofburg über die Bühne. Die Veranstaltung ist heuer die einzige Klimakonferenz weltweit mit einer Mischung aus digitalen und analogen Elementen. Gastgeber Arnold Schwarzenegger wird dafür auch nach Wien reisen.

Der Summit hätte ursprünglich im Mai stattfinden sollen, wurde dann wegen des Lockdowns auf 17. September verschoben. Es habe zwar Überlegungen gegeben, die Veranstaltung abzusagen, „aber es ist wichtig, dass der Summit stattfindet. Der Klimawandel macht keine Pause“, sagte Organisatorin Monika Langthaler am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Um die Gäste nicht zu gefährden, wurde gemeinsam mit dem Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet - dieses hat auch zufolge, dass heuer deutlich weniger Personen an dem Summit teilnehmen können. Bei der Planung wurde Hutter zufolge schon miteinberechnet, dass sich die Coronalage im Herbst zuspitzen könnte.