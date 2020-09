Haus der Geschichte Österreich mit rot-weiß-roten Anekdoten

Anders als in der Dauerausstellung in den Räumlichkeiten der Neuen Hofburg, wo man unter anderem der Frage nachspürt, was „typisch österreichisch“ ist, wirft man dabei den Blick über die Grenzen des Landes hinaus. Dabei handelt man mittels kleiner Anekdoten samt Fotounterstützung ein breites Spektrum ab, das sich von einer Tiroler Molkerei in Brasilien über Österreich-Ungarns Kolonialaktivitäten bis hin zur Erklärung, dass Österreichs Februar-Semesterferien auf die Ölkrise von 1973 zurückgehen, erstreckt.