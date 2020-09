Teile von Ibiza-Video an U-Ausschuss übermittelt

Das Ibiza-Video hat den U-Ausschuss erreicht - allerdings nicht komplett. Auf Anweisung von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) lieferte die Oberstaatsanwaltschaft Wien am Dienstag zwei Datenträger mit Bilddateien und Transkripten an das Parlament, die den Abgeordneten zur Verfügung gestellt werden. Die Opposition kritisierte das Timing - am Mittwoch wird nämlich Wolfgang Sobotka (ÖVP) befragt.