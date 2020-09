Tödliche Einsamkeit: Jährlich rund 100 Suizidfälle in Tirol

Höpperger: Es kommt immer darauf an, wie es kommuniziert wird. Es darf auf keinen Fall als Heldentat vermittelt werden. In der Zeitung sollten wenige Details dazu veröffentlicht werden. Es ist jedoch wichtig, dass darüber gesprochen wird. Im privaten Umfeld eignet sich eine professionelle Lebensberatung, ein Psychotherapeut oder die Telefonseelsorge. Denn es ist entlastend, in guter und geschützter Atmosphäre zu sprechen. So gibt man Menschen eine Möglichkeit, dass es nicht so weit kommt.