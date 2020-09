Fall Nawalny: Stopp von Nord Stream 2 weiter offen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen Stopp der umstrittenen Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 als Reaktion auf die Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny weiterhin offen gelassen. Sie habe sich noch kein abschließendes Urteil gebildet, so Merkel am Dienstag laut mehreren Sitzungsteilnehmern in der ersten Sitzung der CDU/CSU-Fraktion nach der Sommerpause in Berlin.