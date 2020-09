Freundin vergewaltigt und liegen gelassen: 20 Jahre Haft

Ein mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestrafter 25-Jähriger ist am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes durch unterlassene Hilfeleistung zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Zusätzlich verfügte ein Schwurgericht die Unterbringung des Mannes in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.