Lukaschenko schließt vorgezogene Wahlen nicht aus

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat eingeräumt, dass er womöglich zu lange an der Macht sei. „Ja, vielleicht bin ich ein wenig zu lange geblieben“, sagte Lukaschenko am Dienstag gegenüber russischen Medien. Vorgezogene Wahlen schloss er nicht aus. Weiterhin unklar ist der Verbleib der Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa. Sie soll festgenommen worden sein.

Wie der Grenzschutz mitteilte, wollte Kolesnikowa angeblich in die Ukraine ausreisen. Sie sei zusammen mit ihrem Mitarbeiter Iwan Krawzow und ihrem Sprecher Anton Rodnenkow in einem Auto zu dem Kontrollpunkt gekommen. Die beiden Männer hätten die Grenze passiert. Das bestätigte auch die ukrainische Seite. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass alle drei in die Ukraine ausgereist seien.