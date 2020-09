Brände in Kalifornien - 8.000 Quadratkilometer verwüstet

Im Norden des Bundesstaats mussten mehr als 200 Menschen mit Militärhubschraubern ausgeflogen werden, nachdem sich ein am Freitag in der Nähe der Stadt Fresno ausgebrochener Brand rasch ausbreitete. Das sogenannte Creek Fire erfasste bis Dienstagfrüh (Ortszeit) der Feuerwehr zufolge bereits eine Fläche von rund 550 Quadratkilometern - etwa doppelt so viel wie noch am Wochenende.