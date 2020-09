Frankfurter Buchmesse heuer ohne Aussteller

Der Hauptteil der Frankfurter Buchmesse, die klassische Hallenausstellung, fällt aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. „Aufgrund der aktuell geltenden Reisebeschränkungen können zahlreiche Länderstände nicht wie geplant umgesetzt werden“, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Kritik an der Entscheidung kam von der österreichischen IG Autorinnen Autoren.