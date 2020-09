Kurz empfängt Babis und Matovic in Wien

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) empfängt am Mittwoch den tschechischen Premier Andrej Babis und den slowakischen Ministerpräsidenten Igor Matovic in Wien. Laut Bundeskanzleramt soll es bei den Gesprächen im sogenannten Austerlitz-Format um die Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19 sowie die Abstimmung zu europäischen Themen im Vorfeld des EU-Gipfels am 24. und 25. September gehen.