Mutmaßlicher Täter von Birmingham vor Gericht

Nach den Messerattacken im britischen Birmingham wird dem mutmaßlichen Täter nun offiziell Mord und siebenfacher versuchter Mord zur Last gelegt. Der 27-Jährige soll am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden, wie britische Medien in der Nacht auf Mittwoch berichteten. Der Verdächtige soll in der Nacht auf Sonntag aus bisher unbekannten Motiven wahllos auf Passanten eingestochen haben.