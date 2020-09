Rätsel um sieben Tote nach Schüssen auf US-Cannabisplantage

In Südkalifornien sind sieben Menschen durch Schüsse auf einer illegalen Cannabisplantage getötet worden. Sechs Opfer wurden am Tatort tot aufgefunden, eine Frau erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen, sagte der Sheriff des Bezirks Riverside County. Per Notruf sei die Polizei alarmiert worden. Die Bluttat ereignete sich in der Gemeinde Aguanga, rund 120 Kilometer nordöstlich von San Diego.