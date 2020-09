Naomi Osaka im Halbfinale der US Open

Naomi Osaka hat beim US Open das Halbfinale erreicht. Die viertgesetzte Japanerin setzte sich gegen die Amerikanerin Shelby Rogers 6:3, 6:4 durch. Nach ihrem ersten Sieg gegen Rogers im vierten Duell trifft Osaka auf Jennifer Brady (USA-28). Diese hat in ihren bisherigen fünf Partien in New York keinen Satz und im Schnitt pro Match keine fünf Games abgegeben.

Die in der ersten Woche etwas mühevoller agierende Osaka erreichte zum ersten Mal seit ihrem Titel beim Australian Open 2019 das Halbfinale bei einem Major-Turnier. Ihre Bilanz bei Grand-Slam-Turnieren ist bemerkenswert: Jedes Mal, wenn sie das Achtelfinale überstand, gewann sie auch das Turnier. Das war in Melbourne 2019 so und beim US Open 2018.

Bei den Männern stieß Pablo Carreño Busta (ESP-20) zum zweiten Mal nach 2017 ins Halbfinale des US Open vor. Der Spanier, der im Achtelfinale auch von der Disqualifikation des Weltranglistenersten Novak Djokovic profitiert hatte, setzte sich gegen den Kanadier Denis Shapovalov (CAN-12) in gut vier Stunden und fünf Sätzen mit 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3 durch.