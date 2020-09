Größtes griechisches Flüchtlingslager Moria steht in Flammen

Griechenlands größtes Flüchtlingslager ist in Flammen aufgegangen. Das Lager Moria auf der Ägäis-Insel Lesbos wurde nach Ausbruch mehrerer Brände in der Nacht auf Mittwoch teilweise evakuiert, teilte die Feuerwehr mit. Nach Angaben eines Fotografen der Nachrichtenagentur AFP brannte fast das gesamte Lager. Über Verletzte oder gar Tote gab es zunächst keine Informationen.

Nach Angaben der Feuerwehr waren mehrere Brände innerhalb des Lagers wie auch in der Landschaft der Umgebung ausgebrochen. Der Fotograf berichtete in der Nacht, auch ein außerhalb des Hauptlagers liegender Olivenhain mit Zeltunterkünften für Flüchtlinge brenne. Asylbewerber flüchteten demnach zu Fuß in Richtung des Hafens der Inselhauptstadt Mytilini. Dabei seien sie jedoch von Polizeiwagen gestoppt worden.