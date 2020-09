Feuer im Haus von Friedensnobelpreisträger Tutu

Beim Brand in einem Teilbereich ihres Hauses sind der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu und seine Frau Leah mit dem Schrecken davon gekommen. „Das Paar erlitt keine Verletzungen und ist guter Dinge angesichts der Ereignisse, die sich gestern Morgen ereignet haben“, gab ihre Stiftung am Mittwoch in einer Erklärung bekannt.