Lauf-Star Semenya will weiter für Frauenrechte kämpfen

Die zweifache 800-m-Olympiasiegerin Caster Semenya will nach dem wegweisenden Urteil des Schweizer Bundesgerichts in Lausanne ihren langjährigen Rechtsstreit nicht aufgeben. „Ich werde weiter für Menschenrechte von Athletinnen kämpfen, für jene auf und jenseits der Bahn - bis wir alle so frei laufen könne, wie wir geboren wurden“, sagte die Südafrikanerin in einer Pressemitteilung.