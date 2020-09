Mindestens zehn Tote bei Bootsunglück in Bangladesch

Mindestens fünf Frauen und fünf Kinder sind bei einem Bootsunglück in Bangladesch ums Leben gekommen. Das Boot mit rund 35 Passagieren an Bord sei am Mittwoch auf einem Fluss im Norden des Landes mit einem anderen Boot zusammengeprallt und gesunken, sagte ein Behördenmitarbeiter. 15 Menschen würden noch vermisst. Die Passagiere des zweiten Bootes hätten alle überlebt.